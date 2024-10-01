Омск-Информ
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·Общество

Представители компании навестили своих бывших сотрудников, которые сейчас находятся на пенсии.

На протяжении пятнадцати лет представители Азовской птицефабрики (ТМ «Азovo») навещают всех своих сотрудников, которые ранее трудились на предприятии и ушли на заслуженный отдых. Компания благодарит пенсионеров птицефабрики за ответственный труд и вручает им ценные подарки и теплые пожелания здоровья.

– День пожилого человека напоминает о необходимости уважения и помощи старшим, и, конечно, этот праздник имеет огромную важность для нашего предприятия, – говорит главный ветеринарный врач птицефабрики Юлия Эннс. – Поэтому мы поддерживаем традицию поздравлять своих пожилых сотрудников уже на протяжении почти 15 лет. Всегда приятно слышать ответные слова благодарности и истории о многолетнем труде на предприятии. Представляете, ведь целые семейные династии работают на благо Азовской птицефабрики – это бесконечно значимо и ценно.

В честь праздника различные мероприятия проходят уже не первый раз, и благодаря ним россияне могут по-новому взглянуть на пенсионеров. Пожилые люди должны ощутить свою востребованность, почувствовать любовь и благодарность окружающих их людей.

Если у вас есть возможность, обязательно чаще навещайте своих родных пожилых людей. Ваша любовь, участливость и забота – лучший подарок. А праздник лишь еще один повод проявить внимание, обнять, поблагодарить и пожелать крепкого здоровья и только добрых для них новостей.

Сайт: azovo.ru

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·Общество

Представители компании навестили своих бывших сотрудников, которые сейчас находятся на пенсии.

На протяжении пятнадцати лет представители Азовской птицефабрики (ТМ «Азovo») навещают всех своих сотрудников, которые ранее трудились на предприятии и ушли на заслуженный отдых. Компания благодарит пенсионеров птицефабрики за ответственный труд и вручает им ценные подарки и теплые пожелания здоровья.

– День пожилого человека напоминает о необходимости уважения и помощи старшим, и, конечно, этот праздник имеет огромную важность для нашего предприятия, – говорит главный ветеринарный врач птицефабрики Юлия Эннс. – Поэтому мы поддерживаем традицию поздравлять своих пожилых сотрудников уже на протяжении почти 15 лет. Всегда приятно слышать ответные слова благодарности и истории о многолетнем труде на предприятии. Представляете, ведь целые семейные династии работают на благо Азовской птицефабрики – это бесконечно значимо и ценно.

В честь праздника различные мероприятия проходят уже не первый раз, и благодаря ним россияне могут по-новому взглянуть на пенсионеров. Пожилые люди должны ощутить свою востребованность, почувствовать любовь и благодарность окружающих их людей.

Если у вас есть возможность, обязательно чаще навещайте своих родных пожилых людей. Ваша любовь, участливость и забота – лучший подарок. А праздник лишь еще один повод проявить внимание, обнять, поблагодарить и пожелать крепкого здоровья и только добрых для них новостей.

Сайт: azovo.ru

ООО «ИНОВО ТРЕЙД» ИНН 5509900187. Реклама