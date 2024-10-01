Омск-Информ
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·Общество

Власти проверят системы экстренного оповещения.
Завтра, 2 октября, в Омской области состоится проверка систем экстренного оповещения населения. Как сообщили в министерстве региональной безопасности, сирены будут работать с 10:35 до 10:40. С 10:43 до 10:44 планируется перерыв вещания телерадиоканалов для информирования населения о проведении технической проверки.
– Запланировано проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения Омской области, муниципальных систем оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением оконечных устройств, – сообщили в министерстве.
Если вы услышали сигнал системы оповещения, включите телевизор, где на первых 10 каналах цифрового телевидения появится актуальная информация.
·Общество

Власти проверят системы экстренного оповещения.
Завтра, 2 октября, в Омской области состоится проверка систем экстренного оповещения населения. Как сообщили в министерстве региональной безопасности, сирены будут работать с 10:35 до 10:40. С 10:43 до 10:44 планируется перерыв вещания телерадиоканалов для информирования населения о проведении технической проверки.
– Запланировано проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения Омской области, муниципальных систем оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением оконечных устройств, – сообщили в министерстве.
Если вы услышали сигнал системы оповещения, включите телевизор, где на первых 10 каналах цифрового телевидения появится актуальная информация.