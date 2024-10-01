Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлены человек, похожий на депутата, и проститутка.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором предложило отправить в зону проведения спецоперации депутата фракции КПРФ Дениса Парфенова. Ранее в Сети было обнародовано видео, на которое попал человек, похожий на Парфенова, и проститутка.

После громкого скандала в партии заявили, что посмотрели ролик и «проводят работу». О конкретных мерах в отношении депутата не сообщалось. Сам он хранит молчание.

Для остальных парламентариев произошедшее с Парфеновым стало поводом обратиться к специалистам – в думских кабинетах регулярно ищут «жучки» и скрытые камеры.