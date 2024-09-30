Компания провела анализ мобильного интернет-трафика пользователей.

По данным на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов в России тратится на VK – 15 %, и Telegram – 11 %. В сравнении с августом 2022 года показатели обеих этих соцсетей выросли. Telegram смог обойти TikTok осенью 2023 года. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.

В то же время на TikTok сейчас приходится 6,3 % мобильного интернета, с августа 2022 года его доля сократилась. Еще 5,6 % занимает «Кинопоиск», а 2,8 % – WhatsApp. Популярность «Одноклассников» снижается – за год доля соцсети в структуре российского потребления упала до 1,9 %. Также порядка четверти (25,6 %) объема мобильного интернета сегодня – это различный трафик в веб-браузерах пользователей.

В Омской области тренды абсолютно аналогичны общероссийским. VK оказалась самой популярной социальной сетью в регионе – доля в структуре трафика на август текущего года составила 16 %, хотя общий прирост за последние два года был незначительный – чуть менее 3 %. Telegram увеличил долю мобильного интернет-трафика с 4 % почти до 10 %. TikTok, напротив, потерял, пользователи тратили здесь только 8 % от общего объема потребляемого трафика.

– Мы внимательно следим за трендами потребления и оперативно реагируем на запросы наших абонентов, – отмечает директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович. – VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост, и для обеспечения достаточного запаса емкости мы модернизируем нашу сеть. Увеличение пропускной способности позволило как равномерно распределить нагрузку на мобильную сеть, так и повысить качество пользовательского опыта: сервисы теперь работают стабильнее, сократилось время задержки при просмотре видео, а также улучшилось качество потокового контента.

Чтобы мобильная сеть справлялась с возрастающей нагрузкой, специалисты МегаФона постоянно модернизируют свою транспортную инфраструктуру. Так, пропускная способность прямых стыков c Telegram выросла еще на 14 %, а с VK – на 12 %.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама