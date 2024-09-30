В отношении 19-летнего юноши возбудили уголовное дело.

В Исилькульском районе у местного жителя угнали иномарку. К полицейским обратилась 35-летняя супруга пострадавшего, которому принадлежал автомобиль. Ей сообщили односельчане о том, что видели проезжающую машину ее мужа под управлением незнакомца. Сама она находилась в Омске, а муж уехал на заработки, оставив авто у дома друзей.

Позже оказалось, что за рулем их автомобиля сидел житель соседней деревни. Злоумышленник приехал в деревню Новорождественку к знакомым в гости на посиделки со спиртным. На следующий день его товарищ предложил пойти в гости к приятелю, возле дома которого и была припаркована «хонда». Однако хозяев на месте не оказалось. Молодые люди сели на крыльцо и продолжили употреблять спиртное.

В какой-то момент друзья решили отправиться на чужом автомобиле за алкоголем. Машина оказалась открыта, а замок зажигания неисправен: иномарка заводилась практически любым ключом. Этим воспользовался сельчанин, запустив двигатель имеющимися при себе ключами, и молодые люди поехали кататься. В процессе движения водитель незначительно повредил кузов иномарки, наехав на препятствие.

Вскоре об инциденте стало известно родственникам хозяина автомобиля, которые остановили злоумышленника и забрали «хонду». Позже оперативники установили местонахождение фигуранта и доставили его в отдел полиции. В отношении 19-летнего сельчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также в отношении подозреваемого сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством, если обязательное страхование заведомо отсутствует).