Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Большая часть путешественников выбрала регион как место проведения отпуска.

По итогам 2023 года Омскую область посетили более 687 тыс. человек, сообщили в региональном министерстве культуры. Провести отпуск в Омске и области решили 392 233 человека, с деловыми и профессиональными целями приехали 214 856 туристов. Спрос на регион увеличивается.

– Омская область в этом году вошла в «золотую тридцатку» Национального туристического рейтинга регионов России, – отметил министр культуры региона Юрий Трофимов.

Для туристов в Омской области сформировано 70 маршрутов различной тематики, принять их готовы 199 гостиниц и хостелов, а также 77 санаторно-курортных организаций.

·Отдых и туризм

Большая часть путешественников выбрала регион как место проведения отпуска.

По итогам 2023 года Омскую область посетили более 687 тыс. человек, сообщили в региональном министерстве культуры. Провести отпуск в Омске и области решили 392 233 человека, с деловыми и профессиональными целями приехали 214 856 туристов. Спрос на регион увеличивается.

– Омская область в этом году вошла в «золотую тридцатку» Национального туристического рейтинга регионов России, – отметил министр культуры региона Юрий Трофимов.

Для туристов в Омской области сформировано 70 маршрутов различной тематики, принять их готовы 199 гостиниц и хостелов, а также 77 санаторно-курортных организаций.