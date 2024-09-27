Омск-Информ
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·Общество

За текущий сезон на этой линии было перевезено 1500 пассажиров.

В Омской области завершается навигация на популярном у местных туристов маршруте Омск – Большеречье. Последний рейс запланирован на воскресенье, 29 сентября, сообщили в региональном Минтрансе.

Теплоход «Заря-353» начал ходить 4 мая, по состоянию на сегодняшний день было перевезено 1499 пассажиров.

Работа еще двух линий продолжится: на маршруте Большая Тебендя (Паново) – Кайсы в Усть-Ишимском районе теплоход будет ходить до 31 октября; дачный маршрут Центр – Зеленый Берег завершит работу 13 октября.

·Общество

За текущий сезон на этой линии было перевезено 1500 пассажиров.

В Омской области завершается навигация на популярном у местных туристов маршруте Омск – Большеречье. Последний рейс запланирован на воскресенье, 29 сентября, сообщили в региональном Минтрансе.

Теплоход «Заря-353» начал ходить 4 мая, по состоянию на сегодняшний день было перевезено 1499 пассажиров.

Работа еще двух линий продолжится: на маршруте Большая Тебендя (Паново) – Кайсы в Усть-Ишимском районе теплоход будет ходить до 31 октября; дачный маршрут Центр – Зеленый Берег завершит работу 13 октября.