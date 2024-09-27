На торги поступила заявка лишь от одного подрядчика. Снижать начальную стоимость работ он не стал.

В Омске завершились торги по определению подрядчика для благоустройства парка Победы. Зеленую зону планируют привести в порядок в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Максимальная цена контракта составляла 250 млн рублей. На торги поступила заявка всего от одного подрядчика. Снижать цену он не стал. Комиссия по проведению закупки не выявила нарушений со стороны участника аукциона и утвердила его победу.

Подрядчику нужно будет выполнить большой объем работ, в том числе посадить деревья, засеять газон, поменять покрытие дорожек, установить скамейки, урны и новые фонари, смонтировать систему водоотведения. Кроме того, в парке появятся светодиодный экран и интерактивные киоски. Работы нужно завершить до 8 мая 2025 года.