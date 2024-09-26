Мужчина опустил один из поддонов с хлебом на мусорку, а второй – на землю.

Сегодня, 26 сентября, в одном из омских пабликов появился возмущенный пост. Омичи рассказали, что стали свидетелями того, как сотрудник компании «Сибхлеб» выгружал из машины хлебобулочные изделия. Инцидент произошел возле магазина по адресу улица Крупской, 7/1.

Во время разгрузки сотрудник поставил хлеб на деревянных поддонах на мусорный бак. А другой поддон, который уже был пустой, мужчина поставил на асфальт.

Напомним, что накануне учащийся гимназии № 12 рассказал, что нашел в своем компоте опарыша. Роспотребнадзор начал проверку.