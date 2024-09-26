Он будет располагаться на территории технопарка «Омск диджитал», который создается на площадке бывшего завода имени Козицкого.

Министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов рассказал о планах по развитию технопарков в сфере высоких технологий на территории города. Один из них – «Омск диджитал» – будет располагаться на площадке бывшего завода имени Козицкого. Первая очередь технопарка будет введена в эксплуатацию в 2025 году.

Как сообщает телеграм-канал «Омск путеводитель», на территории технопарка планируется открытие современного фудмолла по типу московского ДЕПО. Учитывая, что в технопарке будет создано более 2500 рабочих мест, проект ожидается более чем востребованным.