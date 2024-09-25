Омск-Информ
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·Политика

На этот пост назначен Дмитрий Шишкоедов, ранее трудившийся первым заместителем начальника УФСБ по Алтайскому краю.

Новым руководителем УФСБ по Омской области назначен Дмитрий Шишкоедов, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Сегодня утром он провел встречу с Шишкоедовым и его предшественником Алексеем Савченковым. Последний переезжает в Читу и возглавит УФСБ по Забайкальскому краю.

– Мы плотно работаем с УФСБ в части обеспечения безопасности наших жителей, которая для нас является главным приоритетом, – отметил губернатор.

Дмитрий Шишкоедов до назначения в Омскую область работал первым заместителем начальника УФСБ по Алтайскому краю.

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·Политика

На этот пост назначен Дмитрий Шишкоедов, ранее трудившийся первым заместителем начальника УФСБ по Алтайскому краю.

Новым руководителем УФСБ по Омской области назначен Дмитрий Шишкоедов, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Сегодня утром он провел встречу с Шишкоедовым и его предшественником Алексеем Савченковым. Последний переезжает в Читу и возглавит УФСБ по Забайкальскому краю.

– Мы плотно работаем с УФСБ в части обеспечения безопасности наших жителей, которая для нас является главным приоритетом, – отметил губернатор.

Дмитрий Шишкоедов до назначения в Омскую область работал первым заместителем начальника УФСБ по Алтайскому краю.

1162