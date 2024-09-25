Воспользоваться выгодной скидкой можно будет в выходной или будний день, посетив аквапарк до конца текущего года.

В аквапарке «Акварио» каждый сможет найти для себя отдых по душе. Для любителей экстрима и ярких развлечений – аквазона с разнообразными горками. Для малышей – игровая детская зона. Для тех, кто предпочитает размеренный отдых, – спа-комплекс с банями и купелями, искусственным солнцем и мраморными шезлонгами, а для ценителей настоящего релакса – уникальный термальный комплекс «РиоТермы», в который входят березовая и кедровая бани, хаммам, грязевая парная «Расул», бассейн, купель, зона контрастных процедур и снегогенератор.

Изюминка сезона – выплывной бассейн под октрытым небом!

Активный отдых – то, что нужно для укрепления здоровья и снятия стресса. Посещение «АкваРио» и «РиоТерм» поможет восстановиться, укрепить иммунитет, снять усталость и стресс, очистить организм, получить заряд бодрости и хорошего настроения.

«АкваРио» радует гостей выгодной акцией – приходи в аквапарк до 30 сентября и получи скидку 50 % на следующее посещение.

Уточним, что скидка действует на тарифы категории «Безлимит»: «Аква+СПА. Безлимит» и «Аква+СПА+Термы. Безлимит» в будни и выходные дни.

«АкваРио» отвечает за хорошее настроение этой осенью!

Гостей ждут:

детский бассейн с водными аттракционами,

горки для взрослых,

волновой бассейн,

развлекательный бассейн с джакузи,

спа-комплекс с несколькими видами бань,

«РиоТермы» с контрастными процедурами и оздоровительными практиками,

теплый выплывной бассейн под открытым небом.

Подробности уточняйте по телефону 485-300 или в сообщениях группы https://vk.com/akvarioomsk.

«АкваРИО» ИНН 5501115668. Реклама. 0+