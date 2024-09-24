Омск-Информ
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·Общество

Организаторы приняли непростое решение из-за повышения стоимости аренды трамвая.

Сегодня, 24 сентября, туристическая компания ОмиGO сообщила о закрытии экскурсий на трамвае. По словам организаторов, стоимость аренды трамвая выросла в два раза.

Последняя трамвайная экскурсия пройдет 6 октября 2024 года. Руководство компании решило, что лучше закрыть проект, чем поднять цену на экскурсию из-за увеличения стоимости аренды трамвая.

Экскурсия проходила по маршруту № 8. Сейчас стоимость экскурсии составляет 950 рублей.

·Общество

Организаторы приняли непростое решение из-за повышения стоимости аренды трамвая.

Сегодня, 24 сентября, туристическая компания ОмиGO сообщила о закрытии экскурсий на трамвае. По словам организаторов, стоимость аренды трамвая выросла в два раза.

Последняя трамвайная экскурсия пройдет 6 октября 2024 года. Руководство компании решило, что лучше закрыть проект, чем поднять цену на экскурсию из-за увеличения стоимости аренды трамвая.

Экскурсия проходила по маршруту № 8. Сейчас стоимость экскурсии составляет 950 рублей.