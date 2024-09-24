Число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом.

Россияне в 2024 году стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом. Прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38 %. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, – на 19 %. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые 8 месяцев 2023 и 2024 годов. Особенно заметно вырос интерес к нумерологии: число пользователей сайтов этой тематики увеличилось в 1,5 раза, а потребляемый ими трафик – в 1,7 раза. Тем не менее именно астрологические ресурсы лидируют среди всех сайтов, посвященных эзотерике. Их посещают 50 % пользователей этого сегмента, которые генерируют 43 % трафика. Однако по темпам роста астрологические сайты уступают ресурсам про гадания и нумерологию.

Жители Сибири поддерживают всероссийский тренд на рост интереса к эзотерике. В Омске количество посетителей таких сайтов за 8 месяцев текущего года увеличилось на 25 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Омичи заняли почетное четвертое место по времени, проводимому на тематических ресурсах, уступив только жителям Сочи, Читы и Благовещенска. Женщины традиционного посещали ресурсы с гаданиями и нумерологией чаще, в итоге потратив на 54 % больше трафика, чем мужчины.

Как выяснили аналитики Yota, среди астрологических сайтов россияне больше отдают предпочтение ресурсам, специализирующимся на натальных картах (32 % от всех потраченных гигабайт), нежели чем на гороскопах (11 %). Сайты про гадания посещают 33 % пользователей, которые обеспечивают 31 % трафика в общей структуре «эзотерического» сегмента, а интересующиеся нумерологией (17 % пользователей) генерируют 26 % трафика.

Женщины проявляют больший интерес к эзотерике, чем мужчины. Они составляют 68 % пользователей таких ресурсов и обеспечивают 69 % трафика. Женская аудитория также дала наибольший прирост пользователей (+74 %) и трафика (+72 %) в 2024 году. В целом темпы роста большинства показателей женской аудитории в эзотерическом сегменте в 1,5 раза выше, чем мужской. Исключение – среднее время, проведенное на эзотерических сайтах: мужчины здесь чуть активнее женщин (9,6 минуты против 9,4 минуты на пользователя).

Из всех категорий эзотерики мужчины больше всего интересуются гаданиями (34 % мужчин), а меньше всего – нумерологией (16 %). Женщины, напротив, чаще посещают сайты, специализирующиеся на натальных картах (35 %) и реже – на гороскопах (15 %). Больше всего эзотерикой интересуются люди в возрасте 26–45 лет (57 % пользователей, 56 % трафика), однако самую активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет (+32 % пользователей, +49 % трафика) и зумеры 14–20 лет (+27 % пользователей и +49 % трафика). Гадания и нумерология особенно интересны россиянам 36–45 лет, а гороскопы и натальные карты — аудитории 26–35 лет.

Гадания наиболее популярны в Магасе, Магадане и Нальчике – в этих городах наибольший расход интернет-трафика на подобных порталах в расчете на пользователя. В то же время гороскопами больше интересуются в Грозном, Белгороде и Йошкар-Оле, натальными картами – в Петропавловске-Камчатском, Кургане и Грозном, а нумерологией – в Магасе, Майкопе и Абакане.

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