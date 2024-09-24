Ему назначили два года принудительных работ и удержание 10 % зарплаты.

В Омской области в законную силу вступил приговор по уголовному делу о гибели двух человек после взрыва газового баллона.

Судебная коллегия оценила законность приговора в отношении жителя Полтавского района. Было установлено, что в июле 2024 года суд первой инстанции признал его виновным в причинении смерти по неосторожности двум людям (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Обвиняемому назначили наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % из зарплаты.

Сам инцидент произошел 6 декабря 2022 года. 29-летний подсудимый был сотрудником автозаправки, осуществил заправку двух пятилитровых емкостей для своего знакомого. В суде установили, что мужчина знал о том, что данная установка предназначена для заправки автомобилей и не оборудована товарными весами для безопасного наполнения бытовых баллонов. Совершить преступление его подтолкнуло желание заработать.

Утром того же дня, когда 62-летний потерпевший занес один баллон в дом, произошел его физический разрыв из-за переполнения. В результате возник пожар. Хозяина дома вместе с 58-летней супругой доставили в больницу с ожогами. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных повреждений они скончались.

Вину в совершении преступления сотрудник автозаправки не признал и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Вышестоящая судебная инстанция оставила приговор по существу без изменения.