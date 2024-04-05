Он с нарушениями заправил топливом бытовой баллон, отчего тот взорвался и стал причиной пожара.
В Омске завершилось расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Дело передали в суд.
В преступлении обвиняют 29-летнего сотрудника заправки. По версии следствия, 6 декабря 2022 года он заправил два 5-литровых газовых баллона своего знакомого, хотя знал, что установка на АЗС для этого не предназначена и это небезопасно. Нарушить закон мужчину подтолкнула материальная выгода.
Тем же утром 62-летний житель Полтавки занес переполненный баллон домой, газ от тепла расширился, произошел разрыв баллона, отчего возник пожар. Мужчина и его 56-летняя жена получили ожоги. Оба скончались в больнице. В прокуратуре отметили, что дело будет рассматривать Полтавский районный суд. Отметим, что заправщик свою вину не признает.