Омск-Информ
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·Общество

График курсирования изменится с 1 октября.

Омским садоводам напомнили об изменениях в курсировании автобусов по садовым маршрутам с 1 октября.

Представители омского департамента транспорта сообщили о грядущих изменениях. С 1 октября по причине окончания дачного сезона работа городских садовых маршрутов № 34, 71, 90, 112, 119, 131, 139, 141, 171, 178 будет осуществляться только по выходным дням – в субботу и воскресенье.

Также они напомнили о том, что с 14 октября дачные маршруты завершат свою работу в этом году.

·Общество

График курсирования изменится с 1 октября.

Омским садоводам напомнили об изменениях в курсировании автобусов по садовым маршрутам с 1 октября.

Представители омского департамента транспорта сообщили о грядущих изменениях. С 1 октября по причине окончания дачного сезона работа городских садовых маршрутов № 34, 71, 90, 112, 119, 131, 139, 141, 171, 178 будет осуществляться только по выходным дням – в субботу и воскресенье.

Также они напомнили о том, что с 14 октября дачные маршруты завершат свою работу в этом году.