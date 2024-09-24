Водные прогулки продлятся до 13 октября.

В Омске и области продолжают курсировать теплоходы. Несмотря на то что после высоких температур установилась прохладная погода, и омичи уже достали теплые куртки и шапки. Информацию об этом опубликовали в группе «Омский теплоход».

В группе напомнили о том, что перестал работать прогулочный рейс на теплоходе «Москва», тогда как остальные будут придерживаться графика. В частности, из Омска в Большеречье и обратно водные прогулки продолжатся до 29 сентября. Отметим, что это направление курсирует два раза в неделю. Продолжительность поездки составляет 6 ч 25 минут в одну сторону и 7 ч 25 минут – в обратную.

Также продолжатся водные прогулки от Омска до Зеленого берега. Покататься на теплоходе можно будет до 13 октября. Это направление курсирует 2 раза в день по средам, пятницам и выходным. Продолжительность поездки составляет 2 часа 55 минут в одну сторону и на 20 минут меньше в обратную сторону – 2 ч 30 минут.