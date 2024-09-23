Монеты представлены в трех вариантах.

Сегодня, 23 сентября, Банк России выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Ежик в тумане». Они относятся к серии «Российская (советская) мультипликация», сообщает пресс-служба Центробанка.

Монеты представлены в трех вариантах. Один из них – серебряная монета номиналом 3 рубля. Тираж 7 тыс. штук. Другой вариант – монета из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей. Тираж 850 тыс. штук.

Последний вариант – это монета из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей. Тираж 150 тыс. штук.

Отметим, что «Ежик в тумане» снял режиссер Юрий Норштейн в 1975 году на студии «Союзмультфильм». У картины более 40 наград. В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио «Ежик в тумане» признали лучшим мультфильмом всех времен и народов.