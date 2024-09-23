Лучшие спортсмены, в том числе омичи, войдут в состав спортивной команды округа и посоревнуются в различных состязаниях уже на всероссийском уровне.

В Иркутске 19 по 22 сентября прошли спартакиада и слет студенческих отрядов Сибирского федерального округа. Спортивная делегация Омского регионального отделения РСО заняла почетное третье место по совокупности показателей в спартакиаде. Лучшие спортсмены посоревнуются уже на всероссийском уровне в составе сборной команды СФО.

– Завершилась традиционная спартакиада студенческих отрядов, которую в этом году принимал Иркутск. Наши ребята, как всегда, показали высокие результаты. Мы заняли командное третье место. Завершаем трудовой семестр спортивными победами, готовясь ко всероссийскому слету. Уверен, что большинство ребят, кто сегодня представлял Омскую область на слете Сибирского федерального округа, войдет в команду округа и достойно покажет спортивные результаты уже на всероссийском слете, который состоится в ноябре. Благодарим Иркутскую область, каждого участника, кто сегодня вместе с большой сибирской отрядной семьей начинает подводить итоги и пропагандировать здоровый образ жизни, который неотрывно связан с отрядной, – рассказал председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко.

Всего в спартакиаде и слете участвовали более 800 бойцов студотрядов из Омской области, Алтайского края, Кузбасской области, Республики Тыва, Новосибирской области, Томской области, Красноярского края и Иркутской области. В рамках спартакиады прошли соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу 3х3, армрестлингу, перетягиванию каната, регби и тактическому трехмерному бою (CS2), в которых приняли участие наши бойцы.

– Мы заняли почетное третье место и очень рады победе! Получили достойные призы, множество положительных эмоций, а также – организацию слета на высшем уровне. Ребята из Сибирского федерального округа соревновались достойно. Теперь можно с уверенностью собирать делегацию, которую отправят на Всероссийский слет, который пройдет в Москве, – поделился боец студенческого отряда проводников «Резерв» Антон Мухтасар.

Уточним, что в 2024 году в составе студенческих отрядов СФО отработало более 20 тысяч студентов, в том числе 4972 бойца студенческих отрядов Омской области, которые прошли бесплатное обучение по разным рабочим профессиям. Обучение прошло на средства гранта в форме субсидии из федерального бюджета.

Напомним, что в 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. А свой 60-летний юбилей отмечает Омское региональное отделение РСО. В честь этих событий по всей стране и в нашем регионе запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 12,5 тысячи участников движения.