О ее местонахождении ничего не известно с 18 сентября.

В Омске пропала 85-летняя Елена Лантух (Леонтьева). Эту информацию опубликовали сегодня в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

Близкие ничего не знают о местонахождении Елены с 18 сентября. В приметах потерявшейся указано, что у нее рост 162 см, худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Когда старушку видели в последний раз, на ней была сине-зеленая куртка, темная юбка, черные ботинки и бордовый берет. При каких обстоятельствах исчезла пенсионерка, неизвестно.

Если кто-то видел или знает, где находится омичка, то нужно позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.