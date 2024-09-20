Утверждены нормы молочной продукции, которую могут получать беременные женщины, кормящие матери и маленькие дети.

Правительство Омской области опубликовало постановление, в котором говорится о порядке работы «молочной кухни» для беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет. Получать бесплатное питание могут беременные женщины, которые состоят на учете в медицинских организациях.

Также на питание могут претендовать кормящие матери детей в возрасте до года, которые находятся на учете в медицинских организациях. Им положена молочная продукция по медпоказаниям (на основании заключения врача акушера-гинеколога или педиатра) на срок от двух до четырех месяцев. Что касается детей в возрасте до трех лет, то им положено питание по медпоказаниям. Для этого нужно получить заключение врача-педиатра.

В месяц беременным женщинам положено до трех литров кисломолочной продукции жирностью 3,2 % и до 1,2 кг сухих специализированных смесей. Детям до 8 месяцев, а также детям до года, которые родились от ВИЧ-инфицированных матерей, положены сухие адаптированные смеси весом 2–4 кг.

Дети в возрасте с 8 месяцев до 3 лет могут получать до 6 литров кисломолочной продукции жирностью 3,2 % или молочный кисель 1,8 %. Кроме того, дети в возрасте с 6 месяцев до года могут получать до 1,2 кг творога в месяц.