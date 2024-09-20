Компания выяснила это, проведя анализ мобильного трафика по всем зеленым зонам нашего города.

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные по использованию мобильного трафика в парках Омска и составили свой собственный топ. Всего в городе около 10 крупных парковых зон, но тройка самых «качающих» мест отдыха выглядит так:

Первое место занял парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Объем передачи данных в этой локации превысил 255 ТБ. Этого достаточно, чтобы посмотреть примерно 63 тысячи кинофильмов. Голосовой трафик также вырос на 31 % по сравнению с летними месяцами 2023 года. Посетители проговорили по телефону более 45 тысяч часов. «Зеленый остров» по праву считается одним из красивейших мест города. Здесь расположены пешеходные и велосипедные дорожки, парк аттракционов «Вокруг света». Любители эффектных фото могут сделать снимки с колеса обозрения и выложить в социальные сети. Ценители музыки могут посетить концерты и, как следствие, писать об этом в соцсетях. Именно в этой локации мобильная активность абонентов больше всего увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. На приток посетителей повлияла недавно завершенная реконструкция зеленой зоны. Омичи отправились в парк, чтобы оценить изменения и поэтому активно делились впечатлениями от увиденного. За лето абоненты передали данных на 58 % больше, чем в аналогичный период 2023 года. Абоненты сгенерировали около 254 ТБ информации. Это около 127 тысяч часов видео в высоком разрешении. К тому же посетители охотно разговаривали по телефону, точнее на 42 % больше, чем в прошлом году – на протяжении 34 тысяч часов.

Парк культуры и отдыха «Советский» стал третьим в списке. За последние годы он также значительно преобразился. Статистика оператора говорит о том, что омичи тратили интернет-трафик на 49 % больше, чем в прошлом году. Объем информации, потраченный здесь летом, составил более 250 ТБ – этот объем равен почти 62 млн выложенным в соцсети фотографиям. Этим летом омичи также активнее общались по телефону в парке: на 29 % больше трафика, чем в прошлом году, всего 47 тысяч часов.

– В летний период жители Омска предпочитают отдыхать на свежем воздухе, не только выезжая за пределы города, но и проводя свободное время в городских парках, – отметил директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин. – Для того чтобы отдых в парках был насыщенным и разнообразным наши специалисты провели более 70 мероприятий по развитию и модернизации телеком-оборудования в зеленых уголках города. Это позволило расширить покрытие, увеличить емкость сети, а также повысить скорость передачи данных для наших абонентов.

В парках Омска гуляли не только местные жители, но и гости из других регионов России. Чаще других здесь бывали жители Москвы и области, Тюменской области, Югры и Ямала.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама