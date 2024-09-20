В мэрии считают, что она станет центром притяжения для молодежи.
В Ленинском округе появилась новая детская площадка с зоной отдыха для родителей. Она находится между многоквартирными домами № 39, 40, 41, 42 на Иртышской Набережной и № 18, 20 на улице Всеволода Иванова.
На новой площадке уложили резиновое покрытие. Зону отдыха для взрослых оборудовали шезлонгами, скамейками и урнами. Как заявили в окружной администрации, территория станет местом притяжения молодежи.
– Искренне надеюсь, что горожане будут бережно относиться к объектам благоустройства, а территория станет местом притяжения молодежи, – сказала начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования, главный архитектор Ленинского административного округа Анастасия Самошина.
Строительство площадки проходило в рамках проекта «Счастливое детство – здоровое будущее».