Как выяснила компания МегаФон, на качество связи влияют устройства пользователей.

МегаФон проанализировал работоспособность 450 моделей смартфонов с поддержкой 4G, которыми пользуются не меньше 10 тысяч человек в сутки. В актуальный рейтинг наиболее стабильных устройств по итогам лета вошли 40 смартфонов в разных ценовых категориях. Порядка 23 % моделей приходится на бренд Xiaomi, 18 % – на Samsung, еще 15 % – на Apple. Далее идут смартфоны от вендоров Realme, Huawei и Vivo.

Среди дорогих смартфонов самую большую стабильность показывают Huawei P60 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, а также две модели от Xiaomi: 13T Pro и MI 13T. В категории среднего бюджета в топ вошли iPhone 12 Pro, Realme 9 5G, Xiaomi Redmi Note 13, Realme 9 Pro, Tecno Camon 30 и Realme C67 4G. Среди бюджетных смартфонов стабильно надежную работу в российской сети показывают три устройства: iPhone 8 Plus, Nokia Lumia 635 и Xiaomi Redmi Go.

– На фактический пользовательский опыт по качеству связи влияет не только работа мобильной сети и сервисов, но и качество самого смартфона, – рассказал директор по воспринимаемому качеству МегаФона Станислав Шилов. – Поэтому, чтобы абонент был доволен связью, мы, помимо работы над улучшением сети, проводим аналитику разных моделей смартфонов, тестируем «трубки» в лаборатории.

Как отмечает Станислав Шилов, если модель смартфона показывает неудовлетворительный результат, то специалисты оператора совместно с командой продавца ищут решение проблемы. После этого производитель выпускает обновление ПО для устройства, либо корректировка происходит на сети МегаФона. Все это в сумме позволяет повысить качество связи, а также максимальную скорость интернета на проблемном гаджете.

Кроме того, сама настройка смартфона очень важна для стабильной работы. Ошибки в настройках могут приводить к дополнительной нагрузке на сеть. Именно поэтому МегаФон тестирует в собственной лаборатории всю технику, поступающую в розничную сеть оператора. На мощностях исследовательского центра также тестируется оборудование независимых продавцов, выходящих на российский рынок. Каждый год в лаборатории проверяется около 150 наименований различных устройств.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама