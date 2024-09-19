Детеныш кенгуру родился зимой, но длительное время жил в сумке матери. И вот он свободен.

В паблике Большереченского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» появилось видео с кенгуренком Арчи. Детеныш, который еще два месяца назад сидел в сумке у матери и опасливо вытягивал мордочку, сегодня уже вовсю перемещается по вольеру и изучает окружающий мир. Как выяснилось, у этих животных отличный слух.

– Обратите внимание на подвижность ушей! Такой слуховой аппарат способен улавливать звуки различного уровня громкости (даже те, которые человеческое ухо услышать не сможет), – говорится в посте.

Помимо Арчи и его матери Юноны в зоопарке живет самец кенгуру по имени Авось. Он прославился как начинающая звезда кикбоксинга. Отец юного Арчи в свободное время вовсю молотит ногами боксерскую грушу. Возможно, сын пойдет по его стопам.