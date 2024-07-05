Уже полгода кенгуренок сидит в сумке у матери, где продолжается процесс его развития.

Уже полгода кенгуренок сидит в сумке у матери, где продолжается процесс его развития.

Большереченский зоопарк показал детеныша кенгуру, появившегося на свет минувшей зимой. Тайну удалось сохранять на протяжении полугода. Малыш по-прежнему развивается в сумке у матери Юноны, но уже стал себя активно проявлять. Чаще всего он вытаскивает из сумки лапу или мордочку.

– Понять, что в сумке находится кенгуренок, не так-то просто: появившись на свет совсем крохой (около 20 мм), он перебирается к матери в сумку, где и продолжает свой процесс развития. Малыш чувствует себя хорошо, внимательные посетители уже давно его разглядели, – сообщили в зоопарке. – И немудрено, ведь зрелище довольно эпичное: из живота взрослой кенгуру торчит длинная лапа.

С недавних пор кенгуренок стал пробовать покинуть сумку матери. Пол детеныша еще не определен. Об этом зоопарк планирует объявить отдельно.