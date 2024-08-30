Омск-Информ
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·Общество

Серый кенгуру Авось нашел себе достойного противника.

В официальном паблике Большереченского зоопарка появилось видео тренировки одного из обитателей – серого кенгуру Авося. Ему в вольер повесили настоящую боксерскую грушу, и Авось тут же открыл в себе талант спортсмена. Поскольку главным оружием кенгуру являются мощные задние лапы, из Авося явно может выйти кикбоксер.

На кадрах видно, как животное примеривается к груше, фиксирует ее передними лапами, а затем наносит сокрушительный удар задними. Поединок кенгуру с боксерским снарядом проходит с явным преимуществом Авося. Подписчики паблика болеют за своего любимца. Ему уже дали прозвище «Маленький бандит».

·Общество

Серый кенгуру Авось нашел себе достойного противника.

В официальном паблике Большереченского зоопарка появилось видео тренировки одного из обитателей – серого кенгуру Авося. Ему в вольер повесили настоящую боксерскую грушу, и Авось тут же открыл в себе талант спортсмена. Поскольку главным оружием кенгуру являются мощные задние лапы, из Авося явно может выйти кикбоксер.

На кадрах видно, как животное примеривается к груше, фиксирует ее передними лапами, а затем наносит сокрушительный удар задними. Поединок кенгуру с боксерским снарядом проходит с явным преимуществом Авося. Подписчики паблика болеют за своего любимца. Ему уже дали прозвище «Маленький бандит».