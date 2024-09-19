Батареи в домах жителей города начнут становиться теплыми со следующей недели.

Представители городской администрации и ресурсоснабжающих организаций провели пресс-конференцию, на которой подробно рассказали о старте отопительного сезона в Омске. Тепло в дома омичей начнет поступать в ближайший понедельник, 23 сентября. Власти рассчитывают завершить этот процесс в течение трех недель. Замдиректора департамента городского хозяйства администрации Омска Артем Калашников напомнил жителям о температурной норме, которая должна быть в домах.

– По законодательству нормы едины для всей страны. Это 18 градусов в комнатах и 20 градусов – угловые комнаты, – пояснил Артем Калашников.

Он напомнил, что качество теплоснабжения в домах зависит от нескольких факторов. В частности, от источника выработки тепла. В Омске этим занимаются две крупные ресурсоснабжающие организации – АО «Омские распределительные тепловые сети» и АО «Тепловая компания». Дальше идет процесс транспортировки тепла: от источника до потребителя. Бывают случаи, когда стоящие по соседству дома имеют разное качество тепла. Это частная история, зависящая непосредственно от самого дома.

Также представитель мэрии сообщил, куда обращаться, если батареи дома все-таки холодные.

– В первую очередь потребитель должен звонить в свою управляющую компанию либо обращаться в ТСЖ, которые непосредственно владеют всей информацией. В том числе про запуск и его динамику подачи тепла. Они понимают состояние своей готовности и от лица жильцов должны взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, – подчеркнул Артем Калашников.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что для ускорения старта отопительного сезона будет увеличено число задействованных бригад и количество техники. Сейчас отопление поступает в учреждения образования – школы и детские сады.