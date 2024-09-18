Комплексное благоустройство должно завершиться в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило торги по выбору подрядчика для благоустройства омского парка Победы. На эти цели из бюджета выделено 250 млн рублей. Работы будут проводиться до 8 мая 2025 года.

Подрядчик должен будет уложить плиточное покрытие, заменить асфальт и бордюры, установить скамейки, урны для мусора, высадить деревья (ивы и ели), оборудовать наружное освещение и видеонаблюдение.

Отметим, что сейчас в парке Победы выполняется ремонт подземного перехода. Ранее там был оборудован пандус для маломобильных граждан.