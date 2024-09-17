Региональное Минприроды предложило ввести штрафы за перегораживание подъезда к мусорным площадкам.

На ближайшем заседании регионального Заксобрания депутаты рассмотрят поправки в статью 32.3 КоАП Омской области. Министр природных ресурсов и экологии Татьяна Хавронина предложила дополнить ее пунктом 1.1, который предусматривает ответственность автовладецев за перегораживание проезда к мусорных площадкам.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту областного закона, речь идет о размещении транспортных средств вне пределов дорог на внутриквартальной территории. За это физических лиц предлагается штрафовать на сумму от 5 до 10 тыс. рублей, должностных – на 20–30 тысяч, юридических – от 50 до 80 тыс. рублей.

Проблема доступа к мусорным площадкам актуальна для многих городов страны. Из-за большого количества машин и нехватки парковочных мест во дворах автолюбители нередко бросают свои транспортные средства перед мусорными контейнерами, мешая работе специализированной техники.