Это будет в обмен на освобождение «Почты России» от уплаты транспортного налога, налога на имущество и земельного налога.

До конца текущего года в Омской области приведут в порядок 18 почтовых отделений, сообщили в региональном Минцифры. Шесть зданий в Тюкалинском, Кормиловском, Марьяновском, Одесском, Москаленском и Муромцевском районах капитально отремонтируют. Еще в 12 населенных пунктах будут установлены быстровозводимые модульные конструкции.

Как пояснил министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов, АО «Почта России» взяла на себя обязательства по модернизации почтовых отделений и повышению зарплаты сотрудников в обмен на налоговые преференции. Госпредприятие освобождено от уплаты транспортного налога, налога на имущество и земельного налога.