При строительстве дома в регионах России заемщики по «семейной» ипотеке могут получить до 15 млн. рублей, по IT-ипотеке независимо от территории – до 18 млн. рублей.

С 16 сентября клиенты ВТБ могут сочетать «семейную» и IT-ипотеку с рыночными программами при получении денег на строительство частных домов. Комбинирование продуктов позволит им более чем вдвое увеличить сумму кредита и построить дом большей площади.

При строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге и областях по «семейной» ипотеке заемщики теперь могут получить до 30 млн рублей, в остальных регионах – до 15 млн. Для сравнения, стандартные лимиты по этой госпрограмме составляют 12 млн и 6 млн рублей соответственно. По IT-ипотеке максимальная сумма кредита на ИЖС увеличена до 18 млн рублей для всех регионов, где сейчас работает эта господдержка (по стандартным условиям – 9 млн).

Получить деньги можно как на строительство дома на уже имеющемся участке, так и на покупку земли для последующего возведения на ней объекта. Первый взнос по комбинированной ипотеке должен составлять не менее 20,1 %. Срок договора может достигать 30 лет. Главным условием является строительство дома силами подрядной организации с расчетами через счета эскроу.

– По различным оценкам, при самостоятельном строительстве один «квадрат» обходится примерно вдвое дешевле в сравнении с покупкой новой квартиры. Сегодня этот фактор, пожалуй, главный для россиян, которым нужно просторное жилье. Однако в последнее время на итоговую стоимость ИЖС влияют дорожающие стройматериалы, поэтому в некоторых случаях стандартные рамки льготных кредитов могут быть «тесны» для заемщиков. Варианты – собирать более крупный первый взнос или обращаться за экстра-дорогой рыночной ипотекой – подходят немногим. Наш новый продукт позволит клиентам получить крупную сумму по оптимальной ставке и построить дом той площади, о которой они мечтают, – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Несмотря на комбинирование нескольких программ, для заемщика будут действовать единый договор и платеж на весь срок. Выдача кредита будет осуществляться единой суммой, ставка по нему будет средневзвешенной между ставкой госпрограммы и базовой ставкой банка. Она также будет зависеть от суммы кредита.

Подать заявку на комбинированную ипотеку клиенты могут привычным способом – в ВТБ Онлайн, на сайте, в контакт-центре, в офисах или через партнеров банка.

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