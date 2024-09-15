Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Проект Игоря Белоглазова «Реми» уже работает в техническом режиме.

В Омске в техническом режиме открылся сырный ресторан «Реми» Игоря Белоглазова. Как ранее сообщал «Омск-информ», заведение заработало на месте закрытого ресторана «У Швейка».

Известно, что ресторан станет работать с 09:00 до 24:00. Торжественное открытие заведения запланировано на 27 сентября. В меню завтраки, дегустации и, конечно, блюда из разнообразных сыров.

Сам ресторатор собирался открыть «Реми» еще в начале сентября, но, очевидно, сдвинул сроки.

·Экономика/Бизнес

Проект Игоря Белоглазова «Реми» уже работает в техническом режиме.

В Омске в техническом режиме открылся сырный ресторан «Реми» Игоря Белоглазова. Как ранее сообщал «Омск-информ», заведение заработало на месте закрытого ресторана «У Швейка».

Известно, что ресторан станет работать с 09:00 до 24:00. Торжественное открытие заведения запланировано на 27 сентября. В меню завтраки, дегустации и, конечно, блюда из разнообразных сыров.

Сам ресторатор собирался открыть «Реми» еще в начале сентября, но, очевидно, сдвинул сроки.