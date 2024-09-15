Омск-Информ
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·Происшествия

Жительницы райцентра Черлак исчезли из дома.  

Поисковый отряд «Доброспас-Омск» объявил о поисках двух жительниц райцентра Черлак Омской области. По информации волонтеров, 34-летняя Анастасия У. и 48-летняя Марина С. 2 сентября вышли из дома и пропали. Там сельчанок видели в последний раз.

Поисковики просят всех, кто обладает данными, обратиться в полицию или к ним.

·Происшествия

Жительницы райцентра Черлак исчезли из дома.  

Поисковый отряд «Доброспас-Омск» объявил о поисках двух жительниц райцентра Черлак Омской области. По информации волонтеров, 34-летняя Анастасия У. и 48-летняя Марина С. 2 сентября вышли из дома и пропали. Там сельчанок видели в последний раз.

Поисковики просят всех, кто обладает данными, обратиться в полицию или к ним.