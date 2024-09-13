Больше недели электрички будут приезжать с опозданием.

В Омской области с 13 по 21 сентября изменится расписание двух электричек. Из-за капитального ремонта пути корректировка времени составит от 10 до 22 минут.

С 13 по 22 сентября пригородный поезд № 6474 Лузино – Омск – Московка будет выезжать из Омска на 10 минут позже – в 8:58. Он прибудет на станцию Московка в 9:17.

Изменения коснутся электрички № 6478 Исилькуль – Омск. 14, 15, 18 и 21 сентября отправление из Исилькуля произойдет на 22 минуты позже – в 13:57. Пригородный поезд приедет в Омск в 15:50.