Это значит, что кредиты и вклады станут дороже.

Сегодня, 13 сентября, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 18 до 19 % годовых. С предыдущего повышения не прошло и двух месяцев.

– Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7 %. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, – сообщает Центробанк.

Банк не исключает, что на следующем заседании ставку снова решат повысить.

Отметим, что ключевая ставка – процентная ставка, по которой коммерческие банки занимают деньги у Центрального банка и размещают в нем свои депозиты. В зависимости от нее банки устанавливают процентные ставки для кредитов и вкладов, которые предлагают клиентам.