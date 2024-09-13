Позагорать там удастся только в следующем году: пляжный сезон – 2024 уже закрылся.

В райцентре Павлоградка на юге Омской области обустроили новый пляж. Он располагается у водоема, который в документах местных властей обозначен как «Зона отдыха». Пляж делали с конца июля и завершили работы, когда пляжный сезон – 2024 уже закончился. Так что позагорать там можно будет только в следующем году.

– Завершающим этапом стало возведение двух параллельных пирсов, уходящих в водоем приблизительно на 15–20 метров. Они установлены на металлических опорах, имеются металлические перила ограждения, – говорится в сообщении районной администрации. – У одного из пирсов пришвартован плавающий понтон для швартовки лодок. От камыша очищена вся прилегающая к пляжу территория водоема.

Непосредственно на пляже установлены раздевалка, две беседки для отдыха, оборудована асфальтированная стоянка для машин. Для пресечения противоправных действий на пляже установили две камеры наружного наблюдения.