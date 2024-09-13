Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Власти сообщили еще о трех заключенных соглашениях.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о заключении соглашений о развитии социальной инфраструктуры города с застройщиками. Последних горсовет обязал финансировать строительство детских садов и школ.
АО «ЗСЖБ № 6», которое строит дома на Шебалдина и в границах улиц 22 Декабря – Граничная – 12 Декабря, перечислит в бюджет 114 млн рублей на строительство и ремонт детских садов и школ.
ООО «Брусника. Специализированный застройщик» построит школу в границах улиц Шаронова – 2-я Рыбачья. Там смогут учиться 1550 детей.
Группа застройщиков улицы Успешной обязалась возвести детский сад на 310 мест. Отметим, что многоэтажки в этом районе строят ООО «Специализированный застройщик «Дом на Успешной» и ООО «Специализированный застройщик «Успешная-2».
Ранее в мэрии сообщили еще о трех соглашениях.
·Общество

Власти сообщили еще о трех заключенных соглашениях.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о заключении соглашений о развитии социальной инфраструктуры города с застройщиками. Последних горсовет обязал финансировать строительство детских садов и школ.
АО «ЗСЖБ № 6», которое строит дома на Шебалдина и в границах улиц 22 Декабря – Граничная – 12 Декабря, перечислит в бюджет 114 млн рублей на строительство и ремонт детских садов и школ.
ООО «Брусника. Специализированный застройщик» построит школу в границах улиц Шаронова – 2-я Рыбачья. Там смогут учиться 1550 детей.
Группа застройщиков улицы Успешной обязалась возвести детский сад на 310 мест. Отметим, что многоэтажки в этом районе строят ООО «Специализированный застройщик «Дом на Успешной» и ООО «Специализированный застройщик «Успешная-2».
Ранее в мэрии сообщили еще о трех соглашениях.