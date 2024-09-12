Ряд компаний-застройщиков уже заключили с горадминистрацией партнерские соглашения о возведении объектов социальной инфраструктуры.

Комитет Омского городского совета по экономическому развитию 12 сентября рассмотрел проект адресно-инвестиционной программы на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, представленный горадминистрацией.

Как сообщила директор департамента городской экономической политики Елена Дячук, в АИП на 2025–2026 годы включены 82 объекта, в числе которых школа в микрорайоне «Серебряный Берег» и четыре детских сада. В новую редакцию документа не попали детсады, строительство которых в основном планировалось осуществить в последующие годы. В мэрии пояснили, что вопрос с их возведением будет решаться отдельно при добровольном участии компаний-застройщиков, заключивших с администрацией соответствующие соглашения.

– Застройщик может передать в муниципальную казну средства на строительство либо реконструкцию школ или детских садов. Также есть вариант возведения отдельно стоящего объекта или вложения денег в капитальный ремонт уже существующего учреждения для создания новых мест для детей, – пояснял ранее основы таких соглашений мэр Омска Сергей Шелест.

Напомним, что ряд девелоперов уже заключили с администрацией города договоры о социальном партнерстве. Так, компании «Брик» и «Полат» планируют реализовать проект по капитальному ремонту школы на 219 мест с детским садом; застройщик «Догма-Омск» за счет собственных средств на улице Светловской гарантирует строительство детского сада на 290 мест. Также строительная компания «Горпроект» перечислит в городскую казну более 50 млн рублей. Эти деньги будут использованы только на конкретные цели – на строительство либо реконструкцию школ или детских садов.