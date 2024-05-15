Депутаты также приняли поправку, которая позволит избежать двойного налогообложения.

Депутаты также приняли поправку, которая позволит избежать двойного налогообложения.

Сегодня Омский городской совет принял во втором чтении проект решения о соглашении с застройщиками, согласно которому последние будут проводить или финансировать строительство школ и детских садов. Перед этим в проект внесли поправки, которые предложили чиновники. Сбор уменьшат на размер налога на прибыль. Также застройщикам собираются давать право на рассрочку.

– Долго обсуждали проект на комитете. Были опасения, что застройщики заложат этот сбор в стоимость квадратного метра и жилье подорожает. Мы составим предложения и направим в правительство, чтобы не получилось так, что школы не строятся, а стоимость квартир растет, – отметил Сергей Дроздов.

Подготовкой предложений займется рабочая группа профильного комитета, которую создали ранее.

– Мы постоянно взаимодействуем с застройщиками и видим у них желание участвовать в социальной помощи городу. Уже сегодня четыре застройщика готовы заключить соглашения: двое внесут платеж деньгами, еще двое построят социальные учреждения и передадут их городу, – отметил заместитель мэра, директор департамента имущественных отношений Евгений Романин.

Мэр Сергей Шелест добавил, что механизм пока не отработан и у застройщиков разные мнения на этот счет. Глава города не исключил, что в решение о взаимодействии с застройщиками, возможно, еще придется вносить изменения.