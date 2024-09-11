Прокурор Центрального округа подал иск в поставщикам топлива. Гражданское дело рассмотрят в Куйбышевском суде Омска.

Прокурор Центрального округа Омска подал исковое заявление в суд к ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» (г. Москва) и АО «Омскгазстройэксплуатация»» и АО «Омскгоргаз».

Сообщается, что иск заявлен в интересах неопределенного круга лиц. В обосновании указано, что из-за аварии прекращена подача газа по 1250 объектам потребления в границах улиц Б. Хмельницкого – 20-я Линия – 20 лет РККА – Калужская – Херсонская – 25-я Линия.

– До настоящего времени 152 домовладения потребителей не получают газоснабжение, несмотря на приближение отопительного периода, – отмечается в иске.

По мнению прокурора, ответчиками не предприняты меры по обеспечению бесперебойного газоснабжения жителей частного сектора и увеличению пропускной способности существующей сети в целях восстановления газоснабжения.

Представитель надзорного ведомства намерен через суд возложить на ответчиков обязанность немедленно восстановить газоснабжение населения в необходимых объемах. Гражданское дело рассмотрит 18 сентября Куйбышевский суд Омска.

Отметим, что после пожара 20 июля жители частного сектора на 19-й Линии почти два месяца оставались без газа. Власти подключились к решению проблемы в сентябре. Пока сооружается временный газопровод. А в следующем году соорудят постоянный газопровод. Теперь эпопея с отсутствием топлива получит развитие в суде.