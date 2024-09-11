Узнать об инновационных опциях обновленного кросс-купе EXEED RX и провести тест-драйв можно в автосалоне «КЛЮЧАВТО Омск».

Кросс-купе EXEED RX, успевший завоевать народную популярность, прошел через серию обновлений, в которых внедрены современные технологии, обеспечивающие комфорт и безопасность как водителя, так и пассажиров.

В версии 8AT Flagship в паре с новой 8-ступенчатой коробкой передач AISIN работает 2,0-литровый TGDI мотор мощностью 249 л.с. Новая версия, как и флагманский EXEED VX, оснащена функцией EXEED Connect, позволяющей использовать навигацию и онлайн-сервисы. Также внедрено удаленное управление через мобильное приложение EXEED, повышающее удобство использования. Эти функции теперь стали доступны и для Premium-версии.

Дизайн интерьера изменился – новая цветовая гамма сочетает белый с благородным кофейным, а светлый замшевый потолок добавляет стиль. Водитель теперь может воспользоваться массажной функцией, улучшая комфортабельность дальних поездок. Также были добавлены электрорегулировка рулевой колонки и подсветка для ног.

Экстерьер также получил новшества, включая два дополнительных цвета – Галактический серый и белый Аструм, которые прекрасно гармонируют с черной крышей и зеркалами. Улучшенная система автоматической парковки с функцией запоминания маршрута повышает управляемость и безопасность кросс-купе. Проекционный дисплей стал более крупным и располагается дальше, что также способствует удобству управления. Система полного привода ZF и 7 режимов вождения обеспечивают уверенность как на городских магистралях, так и в самых сложных условиях: снег, грязь, песок и бездорожье.

Приезжайте на тест-драйв технологичного EXEED RX в «КЛЮЧАВТО Омск» (ул. 31-я Рабочая, 1а) – расскажем подробнее про инновационные опции обновленного кросс-купе!

ООО «ЕВРАЗИЯ ВОСТОК». ИНН 5501228904. Реклама