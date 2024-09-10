К числу районов, где ввели режим чрезвычайной ситуации, присоединился Нововаршавский район.
Сегодня, 10 сентября, администрация Нововаршавского района сообщила о введении режима ЧС на территории района. Причиной этого стало переувлажнение почвы, затопление полей и полегание посевов.
– Данные явления вызваны обильными, продолжительными осадками, количество выпавших за август осадков соответствует 147 % от месячной нормы, за первую декаду сентября выпало две месячные нормы, – сообщили в пресс-службе администрации района.
Сейчас уборочные работы приостановили. Аграрии района, которые застраховали свои посевы от ЧС, обращаются за получением страховой выплаты. В частности, в районе 63,7 тыс. га посевных площадей застраховали от чрезвычайной ситуации природного характера.
Напомним, что с конца августа режим ЧС ввели в Тевризском, Черлакском и Большереченском районах. Все они связаны с переувлажнением почвы.