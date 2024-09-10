Согласно опросу «МегаФона», 62 % жителей Омска регулярно делают фотографии в монохромном стиле.

В наше время делать фото при помощи телефона абсолютно нормально. Это подтверждают и различные опросы. Компания «МегаФон» провела опрос, приуроченный к запуску смартфонов серии Honor 200, и выяснила, что 70 % респондентов используют свой смартфон как основное устройство для создания снимков. При этом 23 % омичей никогда не пользовались другими инструментами для фотографии, кроме мобильных телефонов. Это самый высокий показатель в России. Естественно, камера является одним из важнейших факторов при выборе мобильного устройства. Согласно данным опроса МегаФона, треть респондентов отмечают, что обращают пристальное внимание на особенности камеры при покупке телефона.

Что интересно, ретро возвращается в моду. Среди россиян растет число любителей черно-белой фотографии. Омичи здесь не исключение: 62 % жителей нашего города сказали, что регулярно делают съемку в этом стиле. Как показал опрос, для съемки черно-белого контента 29 % опрошенных используют изначальную настройку с таким эффектом или фильтр камеры, а 10 % использовали бы черно-белый режим чаще при наличии интересных встроенных возможностей в смартфоне.

– Сегодня параметры камеры стали одним из определяющих факторов при выборе смартфона наравне с его маркой, цветом, габаритами и объемом памяти, – говорит директор дирекции по коммерции розницы Эдуард Меришавян. – При этом требования к камере могут быть разные: кому-то важнее высокое качество снимков на фронтальную камеру, кто-то смотрит на мегапиксели основной камеры, на возможности ночной съемки. А некоторым нужен специальный режим создания черно-белых фото. В июле у нас появились смартфоны Honor 200 и 200 Pro с тремя режимами портретной съемки, среди которых как раз есть функция создания качественных черно-белых фотографий.

Для многих россиян черно-белая фотография – это не просто способ съемки, а средство создания эмоциональной связи с прошлым. Опрос показал, что у 42 % респондентов черно-белые фотографии вызывают ностальгию, а 39 % опрошенных говорят, что такие фото навевают воспоминания о детстве. 30 % опрошенных отметили, что монохромные снимки помогают вернуться в памятные семейные моменты. Кроме того, 25 % считают, что черно-белая фотография создает ощущение таинственности, а 19 % ассоциируют ее с историческими хрониками или репортажами.

Большинство респондентов (42 %) хранят снимки в галерее смартфона. Но есть среди опрошенных и те, кто не засоряет память телефона: 34 % респондентов периодически чистят ее и переносят фото на ноутбук, четверть предпочитает использовать облачные хранилища, 16 % считают самым удобным инструментом внешний диск, а 13 % – флешки.

При этом омичи очень серьезно относятся к фотоснимкам в целом и готовы платить за качество. 20 % жителей города неоднократно обращались к профессиональным фотографам для создания портретов.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама