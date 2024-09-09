Глава региона высоко оценил профессиональные навыки омских ИТ-специалистов, успешно выступивших на чемпионате по искусственному интеллекту СФО.

В профессиональных сообществах продолжается обсуждение итогов первого фестиваля цифровых технологий «ОмФест-2024». В течение всей первой недели сентября в Омске проходили различные мероприятия в сфере цифры: конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству» с участием Натальи Касперской, руководства Минцифры России и крупных ИТ-компаний; кинофестиваль «Будущее в технологиях»; чемпионат «ИТ-бабушки»; семинары от ВК и общества «Знание»; цифровой пикник «жИТь в Омске» и многое другое. Кроме омичей, фестиваль посетили участники всероссийского проекта «Поезд героев» — «Герои с нашего двора». Это более 100 талантливых детей от 11 до 17 лет из разных регионов России, в том числе из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В рамках фестиваля «ОмФест» также прошел сибирский этап федерального чемпионата по искусственному интеллекту – окружной хакатон. Участники этого командного соревнования решали один из пяти кейсов от государства и бизнеса по теме ИИ или другим IT-тематикам. Отличились в хакатоне омичи, что особо отметил глава региона Виталий Хоценко. В своем телеграм-канале он поздравил с победой «наших омских ребят в 4 из 6 номинациях ИТ-чемпионата по искусственному интеллекту СФО».

О характере решенных задач рассказал участник одной их команд победительниц (команда Toxic Pandas) Иван Бушаенко:

– В рамках хакатона мы представили трехмодульную систему для предсказания зарплатных ожиданий и профессии по резюме с использованием технологий машинного обучения. Благодаря данным модулям человек сможет минимизировать время поиска подходящей вакансии, что повысит производительность труда и время отклика на резюме.

Другие омские команды представили решение для интеллектуального ассистента, способного автоматически интерпретировать запросы пользователей и сопоставлять их с действиями в агентских сценариях; а также веб-сервис «пиксель» для генерации презентаций с помощью технологий искусственного интеллекта.

Рост профессиональных навыков ИТ-специалистов из Омска отмечает не только губернатор Хоценко и члены жюри всероссийского хакатона, но и эксперты фонда «Сколково» – крупнейшего инновационного центра России. Как пояснил омский представитель фонда Геннадий Салимгареев, за последние несколько лет в регионе удалось создать эффективную систему, позволяющую обучать студентов и стартаперов на практике. Речь идет о городской «Точке кипения», в которой встречаются единомышленники и формируются ИТ-команды. В рамках экосистемы собрано максимальное количество инструментов поддержки для эффективного выращивания инновационных проектов.

– В частности, сейчас мы ведем переговоры с региональным фондом поддержки предпринимательства «Мой бизнес», чтобы и у студентов, и у предпринимателей было одно окно для успешного запуска проектов. Также активно работаем с вузами по созданию проектного офиса, чтобы все существующие формы поддержки могли быть доступны и вузам, а научные и технологические проекты получали бы финансовое подкрепление, – сообщил представитель фонда «Сколково».

Кроме поддержки со стороны региона, омские ИТ-стартаперы могут получить инвестиции на свои проекты в венчурном фонде «Трамплин».

– Убежден в том, что в регионе необходимо создавать ламинарный поток проектов – пускай не инновационных, а обычных – безфишечных инициатив, улучшающих быт. В этом потоке рано или поздно непременно начнут появляться инновации. Это самый верный путь к разработке и внедрению новых технологий в Омской области, – считает меценат, основатель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин.

Добавим, что в скором времени созданная на базе «Точки кипения» экосистема по выращиванию технологических проектов расширится за счет технопарка «Трамплин», подготовка к открытию которого сейчас ведется.