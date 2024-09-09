Планируется создать центр подготовки квалифицированных специалистов по работе с программными продуктами «Нанософт» и CSoft.

В Омском ГАУ прошла первая встреча с участием партнеров университета – компаний разработчиков отечественного программного обеспечения «Нанософт» и CSoft. Они обсудили планы технологического сотрудничества.

Компанию «Нанософт» представлял директор программ по развитию взаимодействия с образовательными и научными организациями Олег Егорычев, организацию CSoft – руководитель направления по работе с учебными заведениями Сергей Галкин. От Омского ГАУ на встрече были проректор по экономике и информатизации Виталий Помогаев и начальник управления информационных технологий Павел Ревякин. Они обсудили с партнерами университета первые шаги по реализации совместных планов в области технологического сотрудничества и создания аккредитованного центра подготовки квалифицированных специалистов по работе с программными продуктами «Нанософт» и CSoft.

Напомним, что встреча представителей вуза с компаниями-разработчиками прошла в рамках подписанных соглашений на форуме отраслевой площадки по внедрению отечественного ПО в промышленности.