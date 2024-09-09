Каждый из юных пассажиров поезда получил в подарок от провайдера цифровых услуг бесплатную подписку на платформу «Лицей».

«Ростелеком» встретил в Омске «Поезд героев», стартовавший 6 сентября из Новосибирска. Сто талантливых детей из Сибири, Дальнего Востока и новых регионов страны проедут по городам России, конечная точка маршрута – Ростов-на Дону.

В Омске гостей ждала насыщенная программа: они побывали в молодежном пространстве «СОздание», на фестивале «Ом-Фест» и в историческом парке «Россия – моя история».

Путешествие организовано в рамках Всероссийского патриотического проекта «Герои с нашего двора!». Главная цель – популяризация спорта, культуры, науки, а также сохранение исторического наследия и духовно-нравственное воспитание молодежи. Пассажиры поезда – ребята, достигшие наивысших результатов в разных сферах, в том числе жители Омской области юнармейцы Вероника Копыльцова (16 лет) и Богдан Воробьев (14 лет).

– Для нас провели экскурсию по исторической части Омска, где рассказали много интересного. Мы посетили исторический парк, изучили города, в которых побываем. Очень познавательно. Рада, что являюсь частью делегации – это очень ответственно, – поделилась впечатлениями участница делегации «Поезд героев».

Впереди у ребят остановки в Тюмени, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Саратове, Волгограде и Ростове-на-Дону. В каждом запланированы познавательные экскурсии по достопримечательностям и местам воинской славы, зарядки с именитыми спортсменами и концерты.

– Наша компания по традиции поддерживает социальные проекты. Мы встретили «Поезд героев», который объединил юных одаренных и целеустремленных детей. Каждому из них мы подарили бесплатную подписку на платформу «Лицей». Сервис содержит большой объем качественного образовательного контента и поможет углубить знания в интересных для ребят областях, – сообщил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Всероссийский патриотический проект «Герои с нашего двора!» создан в Новосибирске в 2017 году. За это время он запущен в 33 регионах РФ, в Сербии и Казахстане, в нем приняли участие почти 30 тыс. талантливых детей.