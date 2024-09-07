У мужчины с детства было выпуклое родимое пятно, а после сильного загара оно начало быстро увеличиваться в размерах.

Хирурги Омского онкодиспансера провели сложную операцию, в буквальном смысле спасая пациента от огромной опухоли на шее. Если бы не своевременное обращение к врачам, мужчине грозил летальный исход – такие опухоли не лечатся ни химиотерапией, ни лучевым воздействием.

Как рассказал сам пациент по имени Иван, у него с детства на шее было выпуклое родимое пятно. В прошлом году омич сильно сгорел на солнце, и оно начало сильно увеличиваться в размерах.

– В прошлом году, видимо, сильнее обычного сгорел на солнце. За декабрь – январь оно стало заметно больше и начало болеть. В феврале я обратился в поликлинику, – вспоминает Иван.

Специалисты онкодиспансера приняли решение об удалении пятна. Сначала в Областной клинической больнице на Березовой мужчине сделали эмболизацию, которая проводится для замедления либо остановки кровоснабжения опухоли и уменьшения ее размеров. А затем Иван попал в руки хирургов онкодиспансера. Задача перед ними стояла сложная: поскольку опухоль носила явный злокачественный характер, требовалась радикальная операция с одномоментным восстановлением кожных покровов и перекрытием удаленного участка кожи другими тканями.

– Задняя поверхность шеи считается сложной в плане замещения дефектов, потому что там плохая мобильность кожи, а дефект был большим по размеру, – говорит заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей головы и шеи онкодиспансера Александр Степанов. – В ходе операции мы иссекли кожу во всю толщину эпидермиса, провели резекцию мышц задней поверхности шеи, потому что опухоль распространилась достаточно глубоко внутрь тканей. Удаленная покровная ткань и мышцы образовали значительный участок дефекта, поэтому мы сформировали закрывающий лоскут из большой грудной мышцы слева на питающих сосудах и переместили его в место дефекта.

Операция была длительной, сложной, травматичной, но она того стоила: опухоли, как у Ивана, не лечатся ни химиотерапией, ни лучевым воздействием – только хирургически. Гистологические исследования удаленных тканей подтвердили ранее поставленный диагноз – плоскоклеточный рак кожи. Он соответствовал третьей стадии, поэтому для закрепления лечебного эффекта Ивану предстоит послеоперационная лучевая терапия.

Региональный Минздрав напоминает омичам о простых, но действенных способах защиты и профилактики заболеваний кожи: