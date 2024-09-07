Данил Белоусов ушел из дома в конце первой учебной недели и с тех пор не появлялся.

Омская полиция сообщает о розыске 13-летнего Данила Белоусова, который пропал в пятницу, 6 сентября. Школьник ушел из дома на улице Ватутина и до настоящего времени не вернулся.

Приметы школьника: на вид 13 лет, рост 170–175 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые, слева на лбу шрам 2 см.

Был одет в красную кофту с капюшоном, синие спортивные штаны, кроссовки фиолетово-белого цвета.

Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите в полицию по телефонам: 79-31-02, 8-908-312-61-58 или 102.

Обновление от 12.10:

Ребенок найден, с ним все в порядке. Поиски завершены.